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Общество28 декабря 2021 6:27

12-летний мальчик попал в больницу после поездки на школьном автобусе под Новосибирском

Ребенок получил травму, когда вытащил руку из кармана
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
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Ребенок получил вывих локтя

Ребенок получил вывих локтя

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ученик из села Вассино вывихнул локоть в школьном автобусе под Новосибирском. Инцидент случился днем 16 декабря в Тогучинском районе. В местной школе провели расследование:

— 12-летний мальчик был пристегнут, в автобусе был мужчина-сопровождающий. По словам ребенка, он неловко вытащил руку из кармана и вывихнул локтевой сустав. На другой день ему наложили лангет, и он пришел на занятия, — сообщили КП-Новосибирск в средней школе села Вассино.

Однако лангет не помог, и через 10 дней мальчик с мамой пошли в больницу. Там сделали снимки и обнаружили жидкость в суставе. В школе заверили, что проведут дополнительный инструктаж для персонала школьных автобусов.

— Мама мальчика не высказывала претензий к школе, в самих автобусах безобразия нет. Со всеми случаями плохого поведения детей мы разбираемся, для погашения конфликтов автобус останавливается, — добавили сотрудники сельской школы.

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