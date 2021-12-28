В Новосибирске открылась выставка японских духов, демонов и оборотней

Выставка будет работать даже 31 декабря и 1 января. Фото: Сибирь-Хоккайдо

В Новосибирске в Центре туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо» состоялось открытие выставки Японского фонда «Парад екаев. Мистические существа из Японии». Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Новосибирска.

— Гости выставки ознакомятся с культурой екаев, узнают истоки ее возникновения и историю развития на примере множества старинных материалов: подлинников и копий свитков, гравюр и рисунков, которые, к счастью, были унаследованы и воссозданы руками японских мастеров. На выставке также будут представлены и современные работы, — сообщается на сайте мэрии.

Выставка открыта для бесплатного посещения ежедневно с 24 декабря по 15 января с 10:00 до 18:00 на улице Шевченко, 28/1. Вход только по QR-коду или справке об отрицательном ПЦР-тесте, действующей в течение 48 часов.

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