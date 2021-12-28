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Общество28 декабря 2021 6:11

В Новосибирск к Новому году 2022 придут морозы до -22 градусов

Температура будет снижаться постепенно к концу недели
София БЕРЕЗОВСКАЯ
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Морозы ожидаются в Новосибирске к концу года

Морозы ожидаются в Новосибирске к концу года

Фото: Олег УКЛАДОВ

К концу года новосибирцев ждет постепенное похолодание. Температура начнет плавно снижаться с 29 декабря. Об этом сообщают на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Под конец 2021 года, 30 и 31 декабря, в Новосибирск придут ночные морозы. Температура опустится до -22 градусов.

В среду, 29 декабря, ночью будет до -9 градусов, днем -7 градусов. В четверг, 30 декабря, в городе будет бушевать сильный северный ветер с порывами до 16 метров в секунду, температура днем опустится до -20 градусов. Но холоднее всего станет накануне Нового года, 31 декабря. Синоптики прогнозируют морозы от -20 до -22 градусов.

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