В новосибирском аэропорту сработала тревожная сирена.
Фото: Мария ЛЕНЦ
Во вторник, 28 декабря, в Толмачево сработала сирена. Всех посетителей призвали пройти к пожарным выходам и сохранять спокойствие. Об этом КП-Новосибирск сообщили очевидцы.
— Люди почти не отреагировали на экстренное сообщение, шли каждый по своим делам, — сообщила КП-Новосибирск читательница.
В пресс-службе аэропорта КП-Новосибирск пояснили, что произошло.
— В аэропорту прошла тестовая проверка систем оповещения, — сообщили КП-Новосибирск в Толмачево.
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