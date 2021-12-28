Пятьдесят новосибирских компаний повысят производительность труда в нацпроекте

Фото предоставлено Агентством инвестиционного развития Новосибирской области.

Новосибирская область вошла в нацпроект досрочно - участником проекта по повышению производительности труда регион должен был стать в 2020 году, однако подключился к нацпроекту на год раньше. За два года реализации нацпроекта в регионе в проект вошли 50 компаний, половина из которых уже завершили полугодовые проекты и подвели итоги.

Участниками нацпроекта «Производительность труда» в регионе являются 41 предприятие, относящиеся к обрабатывающим производствам. Кроме них, в проект вошли компании по направлениям, в частности, сельского, лесного хозяйства, транспортировки и хранения, а также оптовой и розничной торговли.

Пресс-служба АИР привела примеры достигнутых результатов предприятиями - участниками нацпроекта. Так, в частности, на Новосибирском картонно-бумажном комбинате, специализирующемся на производстве гофрокартона и упаковки, на 40% выросла выработка на одного сотрудника на пилотной линии, с 74 до 23 часов снизилось время производства продукции. А крупному призводителю молока в регионе «Сибирской Ниве» удалось более чем на 30% увеличить выработку на одного сотрудника, и более чем на 10% увеличить надой молока на одну фуражную корову.

В рамках нацпроекта «Производительность труда» в Новосибирской области на базе Агентства инвестиционного развития региона был создан Региональный центр компетенций (РЦК) в сфере производительности труда. Кроме того, с новосибирскими предприятиями работает и Федеральный центр компетенций (ФЦК). Основная задача специалистов ФЦК и РЦК - сопровождение предприятий-участников национального проекта, и помощь в анализе резервов компаний для повышения производительности труда, выявление узких мест в процессах, содействие в выстраивании оптимального производственного процесса на выбранном участке.