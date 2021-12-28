Губернатор Новосибирской области прокомментировал стоимость строительства СКИФа

Андрей Травников прокомментировал выросшую стоимость строительства СКИФа. Фото: Росатом

Во вторник, 28 декабря, на итоговой прямой линии губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о вычислении стоимости проекта синхротрона СКИФ.

— В данной ситуации некорректно говорить о повышении стоимости, потому что те самые 37 миллиардов рублей были рассчитаны предварительно, в 2018 году, когда еще даже не приступали к проектно-сметной документации. Та стоимость, которая сегодня определена, по ней уже можно строить. Некоторые блоки уже изготавливаются институтом ядерной физики, их окончательная стоимость в железе понятна, — сообщил Андрей Травников.

Однако губернатор отметил, что сумма на дату разработки проекта за 2 квартал 2021 года составляла 43,8 миллиарда рублей. С учетом инфляции, изменения цен на металл за несколько лет, при реализации проекта стоит ориентироваться на сумму в 47 миллиардов рублей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что разрешение на строительство СКИФа под Новосибирском планируют получить в январе.

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