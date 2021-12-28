Сотрудники «Ростелекома» в Сибири исполнили детские новогодние мечты

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Такие праздничные сюрпризы приготовили сотрудники «Ростелекома» для детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. В рамках ежегодной благотворительной акции «Стань Дедом Морозом» новогодние подарки получили почти 400 ребят из различных регионов Сибири.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Волонтеры «Ростелекома» заранее собрали из подшефных организаций, детских домов и лечебных учреждений письма с пожеланиями для Деда Мороза и разместили региональные списки на корпоративном сайте. Любой сотрудник компании мог выбрать понравившийся подарок, зарезервировать его и позже принести в пункт сбора.

- Новый год - это единственный праздник в году, когда хочется верить в чудо. И мы рады, что это чудо становится чуть реальнее с подарками, которые готовит для ребят наша команда. Детские мечты обязательно должны сбываться, особенно у тех, кто остался в Новый год без родных и близких, - отметил Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Подарки получили воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Яшкинского муниципального округа Кемеровской области, дети из Урульгинской специальной школы-интерната в Забайкалье, пациенты противотуберкулезного санатория «Пионерская речка» Красноярского края и другие ребята из Томска, Абакана, Барнаула, Горно-Алтайска, Улан-Удэ и Иркутска. В Новосибирске коробки с новогодними подарками отправились в «Теплый дом» - центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

- Получать подарки в Новый год должны все дети, вне зависимости от того, живут они с родителями или нет. Устроить праздник для ребят - это задача взрослых, и мы рады, что в этот раз все наши воспитанники получат приятные сюрпризы от сотрудников «Ростелекома», - сказала директор центра «Теплый дом» Лилия Милосердова.