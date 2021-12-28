На правом берегу Новосибирска сгорел частный дом. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Во вторник, 28 декабря, в Железнодорожном районе Новосибирска сгорел частный дом. ЧП произошло на Перекатной улице. Когда на место прибыли пожарные, здание было полностью охвачено огнем.

— Из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на жилые соседние дома. Сотрудники МЧС работали по повышенному номеру — для бесперебойной подачи огнетушащих средств проложили магистральную линию и осуществляли подвоз воды от пожарного гидранта, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Площадь возгорания составила 100 квадратов. Локализовать огонь пожарным удалось примерно за 43 минуты, еще две ушло на ликвидацию открытого горения.

Предварительная версия ЧП — замыкание проводки.

Огонь тушили 30 человек, из них — 23 человека личного состава МЧС.

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