На правом берегу Новосибирска сгорел частный дом. Фото: ГУ МЧС по НСО.
Во вторник, 28 декабря, в Железнодорожном районе Новосибирска сгорел частный дом. ЧП произошло на Перекатной улице. Когда на место прибыли пожарные, здание было полностью охвачено огнем.
— Из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на жилые соседние дома. Сотрудники МЧС работали по повышенному номеру — для бесперебойной подачи огнетушащих средств проложили магистральную линию и осуществляли подвоз воды от пожарного гидранта, — сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Площадь возгорания составила 100 квадратов. Локализовать огонь пожарным удалось примерно за 43 минуты, еще две ушло на ликвидацию открытого горения.
Предварительная версия ЧП — замыкание проводки.
Огонь тушили 30 человек, из них — 23 человека личного состава МЧС.
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