Под Новосибирском дети разгромили снежные фигуры. Фото: стоп-кадр.

В городе Обь двое мальчишек сломали снежные фигуры. Кадры с развлечениями ребятни появились в соцсетях.

— Камера видеонаблюдения на ДК «Крылья Сибири» зафиксировала момент разрушения детьми снежных фигур, — написал автор видео, опубликованного в группе «город Обь Онлайн».

На видео видно, как мальчики прыгали по фигурам и пинали их.

Подписчиков паблика игры ребятни возмутили. Они уверены, мальчиков нужно найти и заставить заново сделать фигуры. Горожане добавили, дети не ценят чужой труд из-за отсутствия воспитания.

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