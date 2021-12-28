Погода в Новосибирске на 28 декабря 2021 года: будет снежно и ветрено

Рассказываем, какой будет погода в Новосибирске на 28 декабря 2021 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Новосибирске 28 декабря 2021 года будет ветреной и снежной. Днем в городе похолодает до -11 градусов. Об этом сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

— Во вторник, 28 декабря, температура воздуха в Новосибирске составит -9…-11 градусов. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. Порывы северного ветра достигнут 14-16 метров в секунду, — говорится в сообщении метеорологов.

По информации сайта «Яндекс Погода», во вторник, 28 декабря, в Новосибирске похолодает до -16 градусов. Будет пасмурно, возможен снег. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба.

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