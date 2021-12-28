Пробки в Новосибирске на утро 28 декабря 2021 года: затор на улице Немировича-Данченко

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 28 декабря 2021. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 28 декабря мая 2021 года: затор на улице Немировича-Данченко. Также затруднено движение по улицам Титова и Троллейной. Об этом сообщает «2ГИС».

Новосибирцы стоят в пробках на улицах Станционной, Широкой площади труда и площади Райсовета. Затруднено движение по улицам Котовского, Станиславского, Ватутина. Сложно проехать по улицам Сибиряков-Гвардейцев, Блюхера, проспекту Карла Маркса и площади Лыщинского. Также пробка сковала Октябрьский мост.

На правобережье Новосибирска сложно проехать по улице Большевистская в сторону Речного вокзала. Пробки образовались на Бориса Богаткова, Добролюбова, Зыряновской и Никитина.

Как передает «2ГИС», уровень пробок в городе на утро вторника, 28 декабря, достиг 7 баллов.

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