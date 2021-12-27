Под Новосибирском десятки автомобилистов выстроились в форме елки

Искитимская автоелка 2022. Фото: Кристина Саблина
В городе Искитим Новосибирской области вечером в воскресенье, 26 декабря, автомобилисты составили из своих машин новогоднюю елку. Так они присоединились к автофлэшмобу, который проходит по всей России. В сети уже можно посмотреть автоелки из Красноярска, Челябинска, Омска и других городов. Число машин, которые участвую в флэшмобе различно. Где-то это совсем маленькие елочки, а где-то внушительные.
Фары как новогодние огни. Фото: Кристина Саблина
В Новосибирске же елку образовали около полусотни машин.
Флэшмоб проходит по всей стране. Фото: Кристина Саблина
В один момент автомобилисты начали мигать фарами так, будто на елки горели новогодние огни.
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