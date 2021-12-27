В минздраве объяснили огромную очередь в детскую поликлинику на ОбьГЭСе в Новосибирске

Очередь у поликлиники засняли очевидцы. Фото: соцсети

В минздраве объяснили очередь около детской поликлиники ГБУЗ НСО «Городская больница №3» на ОбьГЭСе. В ведомстве отметили, что в тот день в медучреждении проводился осмотр детей, контактировавших с COVID-19-положительными пациентами.

— По информации администрации детского поликлинического отделения ГБУЗ НСО «Городская больница № З», очередь у одного из входов в здание поликлиники образовывалась 16 декабря 2021 года, — пояснили в областном минздраве в ответ на запрос КП-Новосибирск. — В этот день проводился осмотр контактных с COVID-19-положительными пациентами детей в организованных группах (школы, детские сады) для завершения ими карантина. Один из классов пришел значительно раньше назначенного времени, учащиеся сами ожидать приема на улице.

Напомним, этот инцидент с очередью в данной поликлинике — не первый. Ранее КП-Новосибирск уже писала о большой очереди, которая собралась здесь еще в сентябре этого года. Тогда вереница людей также растянулась вплоть до двора медучреждения на улице.

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