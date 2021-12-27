В Новосибирске на нескольких улицах ограничат движение из-за ремонта теплотрассы

В Новосибирске будет ограничено или полностью перекрыто движение по нескольким улицам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске будет ограничено или полностью перекрыто движение по нескольким улицам в связи с ремонтом теплотрассы и водовода. Некоторые ограничения, связанные с проездом, продлятся до 5 января.

— С 24 по 30 декабря закрыта для проезда улица Переездная в районе здания № 62. С 26 декабря по 2 января на 5,5 метра сужается проезжая часть улицы Коммунистической вдоль здания № 2 (БЦ «Евразия»). Эти ограничения связаны с аварийным ремонтом теплотрассы, — сообщили в мэрии города. — С 27 декабря по 5 января будет закрыта для проезда улица III Интернационала в районе здания по улице Добролюбова, 16а. Это связано с аварийным ремонтом водовода.

Автомобилистов просят быть внимательными и руководствоваться знаками во время проездов по данным улицам.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала об ограничениях движения по улице Бердышева в районе здания по адресу: улица Гончарная, 33. Там с 24 по 26 декабря на 2 метра была сужена проезжая часть. Ограничение связано с проведением аварийного ремонта газопровода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске временно сузят проезжую часть на улице Бердышева

Ограничения связаны с ремонтом газопровода (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.