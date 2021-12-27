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Происшествия27 декабря 2021 18:46

В Новосибирске 80-летняя пенсионерка нашла в своей квартире склад с оружием

Оружие отправили на экспертизу
Надежда КАСЬЯНОВА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Возбуждено уголовное дело за незаконное хранения оружия.

Возбуждено уголовное дело за незаконное хранения оружия.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Центральном районе Новосибирска в собственной квартире 80-летняя женщина нашла целый склад с оружием. В воскресенье, 26 декабря, пожилая женщина вместе с родственницей делала ремонт в своей квартире, и в кладовке в обувных коробках нашла оружие. О находке женщина сообщила в полицию.

— Находку отправили на экспертизу, чтобы установить категорию изъятых предметов, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ за незаконное хранение оружия.

Среди найденного оружия был боевой пистолет Макарова 1988 года выпуска, два газовых пистолета 9-го калибра — Walther и МЕ-9РР, более двухсот патронов к разным пистолетам и 20 электродетонаторов мгновенного действия.

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