Хоккейная «Сибирь» в овертайме обыграла «Салават Юлаев» из Уфы

Следующий матч пройдет в среду, 29 декабря. Фото: ХК «Сибирь»

В Новосибирске хоккейный клуб «Сибирь» обыграл команду из Уфы «Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Хозяева выиграли со счетом 3:2, забросив решающую шайбу в уфимские ворота в овертайме.

— В основное время шайбу забросили Валентин Пьянов и Евгений Чесалин. А победную в овертайме забросил американский форвард новосибирской команды Ник Шор, — сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Следующая игра пройдет в среду, 29 декабря. «Сибирь» примет на своем льду нижнекамский «Нефтехимик».

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