Рассказываем, на каких улицах в Новосибирске уберут снег в ночь на 28 декабря

Снег уберут на 16 улицах города. Фото: Ксения Высотина

В Новосибирске на сайте мэрии появилась информация о том, какие улицы будут очищены в ночь на 28 декабря. Очистить от снега за эту ночь планируется 17 улиц. Публикуем их полный список:

— в Дзержинском районе — на улице Фрунзе;

— в Калининском районе — на улице Богдана Хмельницкого;

— в Кировском районе — на улице Громова;

— в Ленинском районе — на улицах Блюхера и Ватутина;

— в Первомайском районе — на улицах Эйхе и Героев Революции;

— в Советском районе — на улице Бердышева и на Бердском шоссе;

— в Центральном округе — на Вокзальной магистрали и Красном проспекте, на улицах Дуси Ковальчук, Серебренниковской, Мостовой, Депутатской и Ленина.

График уборки еще может быть скорректирован, если изменятся погодные условия. Всего с начала зимнего сезона коммунальщики убрали и вывезли свыше 500 тысяч кубометров снега. Но даже с регулярной уборкой улиц сибиряки продолжают жаловаться на состояние дорог после снегопадов. И на то, что снегоуборочная техника сдвигает снег на тротуары.

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