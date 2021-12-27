Рассказываем, на каких улицах в Новосибирске уберут снег в ночь на 28 декабря

Снег уберут на 16 улицах города.
Фото: Ксения Высотина
В Новосибирске на сайте мэрии появилась информация о том, какие улицы будут очищены в ночь на 28 декабря. Очистить от снега за эту ночь планируется 17 улиц. Публикуем их полный список:
— в Дзержинском районе — на улице Фрунзе;
— в Калининском районе — на улице Богдана Хмельницкого;
— в Кировском районе — на улице Громова;
— в Ленинском районе — на улицах Блюхера и Ватутина;
— в Первомайском районе — на улицах Эйхе и Героев Революции;
— в Советском районе — на улице Бердышева и на Бердском шоссе;
— в Центральном округе — на Вокзальной магистрали и Красном проспекте, на улицах Дуси Ковальчук, Серебренниковской, Мостовой, Депутатской и Ленина.
График уборки еще может быть скорректирован, если изменятся погодные условия. Всего с начала зимнего сезона коммунальщики убрали и вывезли свыше 500 тысяч кубометров снега. Но даже с регулярной уборкой улиц сибиряки продолжают жаловаться на состояние дорог после снегопадов. И на то, что снегоуборочная техника сдвигает снег на тротуары.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новосибирцы пожаловались на состояние улиц после снегопада
Он еще будет идти несколько дней (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер