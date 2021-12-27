Цена за киловатт увеличится на 15 копеек.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области утвердили новые тарифы на электричество, которые начнут действовать со второго полугодия 2022 года. Приказ об измененных расценках есть на сайте регионального департамента по тарифам.
— Департамент по тарифам Новосибирской области приказывает установить с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года цены на электроэнергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей по Новосибирской области, с календарной разбивкой по полугодиям согласно приложению, — сообщается в документе.
Также указано, что новые тарифы начнут действовать со второго полугодия, и цена за киловатт в час возрастет с 2,93 рублей до 3,08 рублей.
Напомним, что с 1 июля 2022 года тарифы ЖКХ в регионе повысятся на 5,2 %.
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