Цена за киловатт увеличится на 15 копеек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области утвердили новые тарифы на электричество, которые начнут действовать со второго полугодия 2022 года. Приказ об измененных расценках есть на сайте регионального департамента по тарифам.

— Департамент по тарифам Новосибирской области приказывает установить с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года цены на электроэнергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей по Новосибирской области, с календарной разбивкой по полугодиям согласно приложению, — сообщается в документе.

Также указано, что новые тарифы начнут действовать со второго полугодия, и цена за киловатт в час возрастет с 2,93 рублей до 3,08 рублей.

Напомним, что с 1 июля 2022 года тарифы ЖКХ в регионе повысятся на 5,2 %.

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