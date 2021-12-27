Новосибирский суд дал 4 года условно депутату Заксобрания за мошенничество в 2,3 миллиона рублей

Осудили на 4 года условно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четыре года условно получили депутата Заксобрания Новосибирской области, бизнесмен и фермер за кражу 2,3 миллионов рублей. Против них было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2017 году фермер получил грант в 6 миллионов рублей на развитие фермы. А в декабре 2019 года, обвиняемые, заранее договорившись и подготовив поддельные документы по ремонту животноводческого комплекса, решили присвоить себе оставшиеся от гранта 2,3 миллиона рублей. По факту же никакие работы не проводились.

— Путем обмана мужчины похитили свыше 2,3 миллионов рублей, чем причинили бюджету Новосибирской области материальный ущерб в особо крупном размере. Сейчас этот ущерб уже погашен, — рассказали в областной прокуратуре.

Суд приговорил обвиняемых к 4 годам лишения свободы условно

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