В Новосибирской области водитель трактора-косилки, задавивший 3-летнего мальчика, пойдет под суд

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о гибели 3-летнего ребенка из-за газонокосилки. Фото: СУ СКР по НСО

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела о гибели 3-летнего ребенка из-за газонокосилки. Напомним, трагедия произошла еще в августе этого года в Карасуке: тракторист, выкашивающих траву на обочине дороги, не заметил находившегося там мальчика. От полученных травм малыш погиб на месте.

— Завершено расследование уголовного дела по обвинению 56-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), — сообщили в областном Следственном комитете.

Во время следствия мужчина находился под подпиской о невыезде. Свою вину в произошедшем он признал частично. Вскоре уголовное дело поступит для рассмотрения в суд.

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