Пробки на вечер в Новосибирске 27 декабря 2021 года: по Фабричной не проехать

Пробки образовались на обоих берегах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки на вечер в Новосибирске 27 декабря 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, сейчас загруженность городских дорог составляет 9 баллов.

На правом берегу заторы образовались на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Восход, Зыряновская, Добролюбова, Лескова, Бориса Богаткова, Пролетарская, Ипподромская, Военная, Октябрьская, Семьи Шамшаных, Максима Горького, Октябрьская магистраль, Красный проспект, Орджоникидзе, проспект Димитрова, Фрунзе, Гоголя, Писарева, Нарымская, Дуси Ковальчук, Танковая и Богдана Хмельницкого.

Сейчас загруженность городских дорог составляет 9 баллов.

На левом берегу пробки сковали такие улицы как Станционная, проезд Энергетиков, Котовского, Блюхера, проспект Карла Маркса, Ватутина, Новогодняя, Станиславского, Пархоменко, Титова, Порт-Артурская, Немировича-Данченко, Хилокская и Петухова.

Проезд также затруднен по Октябрьскому мосту в сторону левого берега. По Димитровскому и Бугринскому мосту проезд затруднен.

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