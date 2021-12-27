Суд вернул в прокуратуру дело о смерти рабочего на стройке НГУ

Мужчина упал со строительных лесов с высоты более 8 метров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Советский районный суд Новосибирска вернул прокурору дело директора подрядной организации, из-за которого погиб рабочий во время капитального ремонта «Учебно-спортивного комплекса НГУ». Мужчину обвиняли по статье 216 УК РФ за нарушение правил безопасности при строительных работах, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в суде.

— По мнению следствия, обвиняемый не обеспечил непрерывный контроль за работой членов бригады, а также контроль за выполнением и соблюдением ими мер безопасности. В итоге работник упал с высоты 8, 147 метров и умер от полученных травм, — рассказали в суде.

Напомним, произошла трагедия в прошлом году. Рабочий сорвался со строительных лесов. По мнению следователей, установленные на стройке конструкции не проходили приемку и не были установлены там законно.

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