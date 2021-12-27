Мошенники звонят пенсионерке полгода. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирской области телефонные мошенники терроризируют пенсионерку. Звонки стали поступать женщине еще в сентябре месяце.

— Мне звонили и предлагали взять кредит. Я отказывалась, мне ведь не нужно ничего. Чуть позже звонили и говорили, что, мол, на меня уже какой-то кредит оформляют и нужно обезопасить средства, — говорит Тамара Константиновна.

Пенсионерка не растерялась и позвонила в банк, в котором якобы на нее брали кредит. Специалисты только развели руками и сказали, что ничего подобного не было. Тамара Константиновна поняла, что ее пытались обмануть.

— Звонки прекратились, но начали поступать сообщения, якобы я должна банкам, — продолжает рассказ пенсионерка. Мне пришло больше 20 смсок. Сначала мошенники писали, что я должна 10 тысяч, потом 12, а последний раз дошло до 20 тысяч, — продолжает рассказ сибирячка.

Пенсионерка обратилась в полицию, чтобы они помогли избавиться от террора.

— Женщина позвонила и сообщила, что ей поступают звонки от «сотрудников» банка. Они постоянно говорят, что она должна денег. Кредитов у нее нет и займов тоже, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

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