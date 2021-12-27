В Новосибирске воры пытались украсть конфеты, отбиваясь от охранников газовым баллончиком

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

Инцидент произошел 25 декабря в Кировском районе Новосибирска. Около 13.00 в супермаркет зашел посетитель, подозреваемый в причастности к совершенным ранее хищениям. Разумеется, он тут же был взят на контроль. Поэтому, когда вор выбегал из магазина с несколькими коробками конфет Merci, его перехватил «гвардеец», охранявший магазин. Однако вора это не смутило - он вступил в борьбу, а к нему на помощь подбежал сообщник, который распылил в лицо «гвардейцу» слезоточивый газ. В это время на помощь охраннику уже выдвинулся 76-й экипаж быстрого реагирования, но к моменту его прибытия ворам удалось скрыться, воспользовавшись травмой охранника. Тем не менее коробки с конфетами были возвращены в магазин.

По причине нападения на «гвардейца» было немедленно проведено служебное расследование, которое позволило обнаружить воров. С этого момента все действия проводились совместно с полицией строго в рамках законодательства, в результате один из преступников был задержан и опознан уже через несколько часов после нападения.

Полицейским предстоит установить личность второго мужчины, который непосредственно выносил из магазина конфеты, их стоимость составила 2000 рублей. Несмотря на, казалось бы, незначительный ущерб, совершенное деяние будет квалифицировано как грабеж - открытое хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Здоровье «гвардейца», подвергшегося нападению, сейчас вне опасности.