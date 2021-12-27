Разрешение на строительство СКИФа под Новосибирском планируют получить в январе

Основные строительные работы начнутся в апреле 2022 года. Фото: АО «ЦПТИ»

Разрешение на строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) планируется получить до конца января 2022 года. Об этом на пресс-конференции заявил директор Института катализа имени Г. К. Борескова СО РАН Валерий Бухтияров.

В середине декабря Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию на строительство СКИФа. А она в свою очередь позволяет начать разработку проекта строительно-монтажных работ.

— Мы начали над этим работу, есть определенный цикл подачи документов, и мы его постараемся пройти, чтобы сразу после Нового года, условно говоря, до 20 января, получить разрешение на строительство, — рассказал Бухтияров.

Также Бухтияров отметил, что проект может подорожать. Если раньше его стоимость была 37,1 миллиарда рублей, то итоговая может оказаться около 47 миллиардов рублей.

По словам директора ЦПК СКИФ Евгения Левичева, основные работы по строительству установки начнутся в апреле 2022 года.

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