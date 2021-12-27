Бывший депутат Госдумы построит в Новосибирске отель на 250 номеров

Строительство профинансирует экс-депутат Госдумы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гостиницу в 13 этажей построят в микрорайоне «Никитинский» за счет средств экс-депутата Госдумы Александра Абалакова. Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство его компании ООО УК «ЛИГР».

Судя по проектной документации, недалеко от перекрестка улиц Кирова и Автогенной построят гостиницу в 242 номера. Здание на земельном участке в 4000 квадратных метров будет состоять из 12 этажей и одного подземного.

Также в отеле планируется расположить автостоянку на 35 парковочных мест. Всего здание будет занимать 17 300 квадратных метров.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что жители села Плотниково попросили губернатора Новосибирской области не строить рядом с ними мусорный полигон.

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