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Общество27 декабря 2021 9:37

Бывший депутат Госдумы построит в Новосибирске отель на 250 номеров

Мэрия выделила под объект участок в 4000 квадратных метров
София БЕРЕЗОВСКАЯ
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Строительство профинансирует экс-депутат Госдумы

Строительство профинансирует экс-депутат Госдумы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гостиницу в 13 этажей построят в микрорайоне «Никитинский» за счет средств экс-депутата Госдумы Александра Абалакова. Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство его компании ООО УК «ЛИГР».

Судя по проектной документации, недалеко от перекрестка улиц Кирова и Автогенной построят гостиницу в 242 номера. Здание на земельном участке в 4000 квадратных метров будет состоять из 12 этажей и одного подземного.

Также в отеле планируется расположить автостоянку на 35 парковочных мест. Всего здание будет занимать 17 300 квадратных метров.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что жители села Плотниково попросили губернатора Новосибирской области не строить рядом с ними мусорный полигон.

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