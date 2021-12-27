График работы новосибирского метрополитена изменится в новогодние праздники. Фото: Иван Макеев

В понедельник, 27 декабря, стало известно об изменениях в работе новосибирского метро в новогодние праздники. Новый график опубликовали на сайте подземки.

— 31 декабря — в последний день уходящего 2021 года — Новосибирский метрополитен закроется в полночь, — говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.

В праздничные дни, с 1 по 9 января, новосибирское метро будет работать по графику выходного дня. Таким образом, интервал между поездами составит примерно 6 минут.

Ранее КП-Новосибирск писала, работу метрополитена 31 декабря не стали продлевать из-за сокращения массовых мероприятий. Сообщалось также, что 1 января 2022 года общественный транспорт Новосибирска начнет движение в 7:00 утра, а массово выйдет на маршруты только с 10:00. В новогодние выходные работать он будет по режиму выходного дня.

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