Мэр Бердска Шестернин взял отпуск на новогодние праздники

Мэр Бердска ушел в отпуск на новогодние праздники. Фото: Личная страница Евгения Шестернина Вконтакте

Мэр города Бердска Евгений Шестернин ушел в отпуск. Отдых начался в пятницу, 24 декабря. Его «каникулы» продолжатся до 4 января. Известно, что Шестернин ушел в отпуск сразу через месяц после больничного.

Мэр Евгений Шестернин решил взять отпуск на новогодних праздниках, чтобы провести 11 дней в кругу семьи. Пока его нет, обязанности мэра исполняет и.о. главы администрации Бердска Владимир Захаров.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников никогда не расслабляется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.