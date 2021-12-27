Синоптики дали уточненный прогноз погоды в Новосибирске на Новый год 2022

Новогодняя ночь будет самой холодной на этой неделе. Фото: Виктория МИНАЕВА

Погода в Новосибирске на Новый год 2022 будет достаточно морозной. Последний день декабря окажется самым холодным на этой неделе.

— В ночь на 31 декабря будет достаточно морозно, около -25 градусов, днем морозы ослабеют до -15. Будут умеренные холода с небольшим снегом и слабым ветром, — сообщила КП-Новосибирск начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.

По прогнозу сайта «Gismeteo», ночью 31 декабря будет -25 градусов, днем — -20. Будет переменная облачность и снегопад. Днем 1 января температура поднимется до -15 градусов.

Похожий прогноз дает и «Яндекс.Погода». По данным сайта, днем и вечером 31 декабря будет -18...-19 градусов, а днем 1 января — около -14...-16.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.