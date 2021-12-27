Синоптики дали уточненный прогноз погоды в Новосибирске на Новый год 2022

Новогодняя ночь будет самой холодной на этой неделе.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Погода в Новосибирске на Новый год 2022 будет достаточно морозной. Последний день декабря окажется самым холодным на этой неделе.
— В ночь на 31 декабря будет достаточно морозно, около -25 градусов, днем морозы ослабеют до -15. Будут умеренные холода с небольшим снегом и слабым ветром, — сообщила КП-Новосибирск начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
По прогнозу сайта «Gismeteo», ночью 31 декабря будет -25 градусов, днем — -20. Будет переменная облачность и снегопад. Днем 1 января температура поднимется до -15 градусов.
Похожий прогноз дает и «Яндекс.Погода». По данным сайта, днем и вечером 31 декабря будет -18...-19 градусов, а днем 1 января — около -14...-16.
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