В 2021 году в «Новосибирской Топливной Корпорации» выросли отгрузки угля жителям области

В «Новосибирской Топливной Корпорации» («НТК») подвели предварительные итоги деятельности в 2021 году и рассказали о росте объемов реализации угля населению Новосибирской области. За период с начала текущего года жителям области отгрузили более 213 тыс. тонн энергетического угля. Это на 10% превысило отгрузки за такой же период прошлого года. Тогда этот показатель составил 194 тыс. тонн топлива.

Как пояснили в компании, все обязательства по поставкам угля населению организация выполняет в полном объеме.

- И это несмотря на сложности с подвижным составом, - продолжил представитель «НТК». - Фактов недопоставок топлива по заключенным с «НТК» договорам в 2021 году нет.

Отметим также, что люди покупают уголь по тем ценам, которые ранее утверждены Департаментом по тарифам Новосибирской области. Таким образом, деятельность компании производится в соответствии с действующим законодательством.

Резкий спрос на уголь у жителей области в «НТК» связывают с ситуацией, которая сложилась на энергорынке: некоторые розничные продавцы прекратили продавать уголь населению. Из-за этого на старте отопительного сезона вырос покупательский спрос. Однако в компании уверяют, что жители Новосибирской области без угля не останутся, его хватит всем.

- Во время пика спроса на уголь, на складах «НТК» иногда отсутствовали некоторые сортомарки угля, - отметили в компании. – Но при этом продажа угля населению продолжалась, отказов не было.

Добавим, что сейчас, когда стоимость на энергетический уголь растет, «НТК» прикладывает все усилия для сохранения цен для сектора ЖКХ Новосибирской области на уровне 2020 года. Кроме того, даже с учетом того, что по некоторым муниципальным контрактам образовалась просроченная задолженность, компания продолжает осуществлять поставки твердого топлива. В свою очередь правительство Новосибирской области смогло к завершению года стабилизировать ситуацию по расчетам коммунальными предприятиями за уголь, что положительно сказывается на обеспечении Новосибирской области углем. В данный момент регион одна из немногих территорий, где поставки осуществляются в плановом режиме.

Конкретно

- В 2021 году «НТК» отгрузила жителям Новосибирской области свыше 213 тыс. тонн энергетического угля. Это на 10% больше отгрузки аналогичного периода прошлого года - 194 тыс. тонн топлива.

- Во втором полугодии объемы выросли на 15%: 162 тыс. тонн топлива в 2021 году против 141 тыс. тонн в 2020 году.

СПРАВКА КП

Почти четверть века «Новосибирская Топливная Корпорация» реализует уголь жителям области, а также предприятиям социальной сферы и ЖКХ. С 1997 года компания выросла из небольшого предприятия в крупную разветвленную организацию. За почти 25 лет через склады «НТК» прошло более 20 млн. тонн угля. В Новосибирской области действует 27 точек продаж угля.