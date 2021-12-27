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Дом. Семья27 декабря 2021 7:14

Три песца из новосибирского зоопарка переехали в Швецию

Речь о двух самках и об одном самце
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Три песца из новосибирского зоопарка переехали в Швецию. Фото: зоопарк Ростова-на-Дону.

Три песца из новосибирского зоопарка переехали в Швецию. Фото: зоопарк Ростова-на-Дону.

Из Толмачево в Стокгольм отправили трех песцов. Перевозку животных проконтролировали сотрудники Управления Россельхознадзора по Новосибирской области. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 24 декабря.

— Из новосибирского зоопарка в адрес этнографического комплекса Скансен, расположенного под открытым небом в Стокгольме, перевезли двух самок и одного самца песцов, — уточнили в Россельхознадзоре.

Известно, что животные еще юные — все они родились в июле 2021 года. Перевезли песцов с соблюдением ветеринарно-санитарных требований принимающей страны.

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