В Новосибирской области отремонтируют федеральную трассу за 1,2 миллиарда рублей

Стоимость ремонта составит 1,2 миллиарда рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирской области отремонтируют трассу «Иртыш» на участках в Барабинском районе и на Северном обходе за 1,2 миллиарда рублей. Информацию об аукционе разместили на сайте госзакупок в воскресенье, 26 декабря.

Ремонт двух участков автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск обойдется в 1,2 миллиарда рублей. Заявки на конкурс рассмотрят уже в конце января 2022 года.

Работы на 16 километрах трассы в Барабинском районе начнутся с июня 2022 года и продлятся до сентября 2023 года, за это время планируется закончить верхний слой покрытия, обочины, и починить трубы. Стоимость работ составит 526,3 миллиона рублей. В данную сумму входит также установка барьеров, сигнальных столбиков, освещения, дорожных знаков и асфальта для пешеходов.

На 10 километрах Северного объезда ремонт дороги обойдется в 493,8 миллиона рублей, там также уложат новое покрытие, установят барьеры, столбики и знаки. На данном участке работы предположительно закончат быстрее: начнут 15 мая, а завершат уже к 15 декабря 2022 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.