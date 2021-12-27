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Общество27 декабря 2021 6:19

Новосибирцы пожаловались на слив нечистот в ливневую канализацию

Отходы, по словам горожан, попадают в Обь
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
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Новосибирцы пожаловались на слив нечистот в ливневую канализацию. Фото: стоп-кадр.

Новосибирцы пожаловались на слив нечистот в ливневую канализацию. Фото: стоп-кадр.

Жители Новосибирска пожаловались на слив нечистот ассенизаторами в ливневую канализацию. О происходящем на улице Декабристов горожане написали в соцсетях.

— Нечистоты с выгребных ям сливают прямо в ливневку, которая втекает в реку напротив Европейского Берега, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

По мнению горожан, отходы отравляют Обь. Они добавили, что нечистоты в ливневую канализацию сливают постоянно.

— Травят все живое в реке, так как помимо отходов человеческой жизнедеятельности, в той жиже и вся бытовая химия, а также добавляют не очень приятного запаха в район. После таких дельцов купаться в Оби, куда впадает река, очень опасно, — возмутились новосибирцы.

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