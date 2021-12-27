В Новосибирске стоимость проезда в маршрутке № 9 выросла до 40 рублей

Проезд в маршрутке вырос до 40 рублей Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

С понедельника, 27 декабря, стоимость проезда в маршрутном такси № 9 выросла на 5 рублей. Об этом сообщил диспетчер перевозчика.

Жители микрорайона Родники ценят эту маршрутку за удобство: всего за 35 рублей можно было доехать до ближайшей станции метро Заельцовская практически по прямой, не собирая пробки на Богдана-Хмельницкого. Теперь цена выросла до 40 рублей, что при регулярных поездках довольно ощутимо может ударити по кошельку горожан.

Маршрутное такси № 9 идет от остановки «ДК имени Кирова» до поселка Северный. Маршрутом пользуются жители не только Родников, но и Снегирей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.