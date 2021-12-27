В Новосибирске стоимость проезда в маршрутке № 9 выросла до 40 рублей

Проезд в маршрутке вырос до 40 рублей
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
С понедельника, 27 декабря, стоимость проезда в маршрутном такси № 9 выросла на 5 рублей. Об этом сообщил диспетчер перевозчика.
Жители микрорайона Родники ценят эту маршрутку за удобство: всего за 35 рублей можно было доехать до ближайшей станции метро Заельцовская практически по прямой, не собирая пробки на Богдана-Хмельницкого. Теперь цена выросла до 40 рублей, что при регулярных поездках довольно ощутимо может ударити по кошельку горожан.
Маршрутное такси № 9 идет от остановки «ДК имени Кирова» до поселка Северный. Маршрутом пользуются жители не только Родников, но и Снегирей.
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