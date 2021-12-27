Исполнительница песни «Мой Путин» из Новосибирска сняла новый клип про Александра Невского

Певица держит в руках меч, символизирующий силу русского народа. Фото: Кадр из клипа Машани

Певица Машани из Новосибирска выпустила новый клип к 800-летию Александра Невского. Мария Осинцева, так зовут певицу, рассказала КП-Новосибирск, что идея клипа пришла в сентябре, в день памяти великого князя. Тогда девушка решила, что обязана написать песню в честь 800-летия народного героя.

— Я начала обдумывать песню, пришли идеи по клипу, потом в ходе съемок добавлялись еще идеи. Вообще графики такой не планировалось, однако ребята (специалисты по визуальным эффектам) мне предложили картинку, и мне понравилось. В первоначальной задумке и ребят в мантиях с мечами не было, но когда я познакомилась с реконструкторами, которые профессионально владеют холодным оружием, то позвала их принять участие в съемках, — сообщила певица корреспонденту КП-Новосибирск.

На создание клипа ушло более 100 тысяч рублей. Мария уточнила, что это самый дорогостоящий клип в ее карьере. Князя Александра Невского играет любитель верховой езды из Пскова Юрий Степанов, а меч в руках певицы принадлежит молодому человеку из Новосибирска, который занимается реконструкцией.

— Это уникальный меч, очень дорогой, сделанный на заказ, с гравировкой. Он дал мне его на съемки, — добавила КП-Новосибирск Мария.

Следующий клип девушка планирует выпустить к 9 мая.

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