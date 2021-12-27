Певец из Новосибирска Шура стал победителем проекта «Суперстар! Возвращение». Фото: кадра из видео // YouTube // "Суперстар! Возвращение".

Известный певец из Новосибирска Шура стал победителем второго сезона шоу «Суперстар! Возвращение». В заключительном выпуске исполнитель спел две композиции: Love me again (Джона Ньюмана) и «Опять метель» (Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте). Выпуск с уроженцем Новосибирска показали в воскресенье, 26 декабря.

Песня «Опять метель» прозвучала в финале шоу. Шура спел ее очень проникновенно: прослезился сам и растрогал судей. Они удивились сильному исполнению композиции. По мнению жюри, перепевать Аллу Борисовну всегда не просто.

Известно, что первое место Шура разделил с исполнителем Виктором Салтыковым — оба певца набрали в финале шоу по 67 баллов.

Шура поблагодарил жюри. Он поделился, что сожалеет о том, что шоу закончилось. По словам Шуры, после участия в «Суперстар» у него выросли заказы на выступления.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в мае 2021 года Шура впервые за 25 лет отметил день рождения с мамой. Перед этим родственники решили забыть обиды и помирились.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.