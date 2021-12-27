Сибиряк подстрелил начальника охотхозяйства в Новосибирской области

Потерпевший не имеет претензий к стрелку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сибиряк подстрелил начальника охотхозяйства в Сузунском районе во время охоты на лося. Инцидент случился 22 декабря недалеко от села Мереть, в Шелаболихинском районе Алтайского края. Об этом КП-Новосибирск рассказали местные жители.

— Пять охотников отправились добывать лося. У них была лицензия на отстрел. Охотники подстрелили животное. К лосю подошел начальник местного охотхозяйства. Другой мужчина — начальник крестьянско-фермерского хозяйства в Алтайском крае, решил в этот момент добить зверя и выстрелил. Однако попал не в лося, а в товарища, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск местный житель.

По предварительной информации, пуля повредила 58-летнему начальнику охотхозяйства тазобедренную кость, мужчина попал в больницу.

В действиях 61-летнего стрелка есть признаки преступления по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. При этом охотник полностью признал вину. А вот сам потерпевший не имеет к нему претензий к товарищу. Пострадавший планирует решить конфликт в досудебном порядке. Материалы дела направлены в полицию соседнего региона.

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