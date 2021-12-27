Жительница Новосибирска выиграла квартиру в Москве у известного блогера. Фото: Валерия Чекалина // Инстаграм.

Сибирячка Анастасия стала обладательницей столичной квартиры. Недвижимость жительница Новосибирска выиграла, став участницей розыгрыша в Инстаграм. Его организовала блогер-миллионник Валерия Чекалина.

Итоги розыгрыша Чекалина опубликовала в сторис. Во время видеозвонка жительница Новосибирска расплакалась. Девушка удивилась крупному выигрышу. Она сказала, что пока не верит в то, что ей так повезло. Известно, что стоимость недвижимости, обладательницей которой стала сибирячка, 16 миллионов рублей.

Такие розыгрыши Валерия Чекалина проводит не в первый раз. Так, недавно еще одну квартиру получила пара из Подмосковья.

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