Новосибирцы отметили рост цен на продукты в супермаркетах перед Новым годом

Новосибирцы всё чаще исследуют прилавки с мандаринами Фото: Мария АНАНОВА

В преддверии праздника новосибирцы набирают полные корзины продуктов про запас. Цены не удивляют, ведь инфляция растет, как и стоимость сельскохозяйственной продукции.

По данным Новосибирскстата, в конце 2021 года цены на сельхозпродукцию в Новосибирской области выросли на 1,4 %. Сильно подскочили цены на картофель — на 8,3 % и томаты — на 7,3 %, а также куриные яйца — на 8,1 %. Сильно подорожала морковь и курица, а также морепродукты: кальмары и красная икра.

Однако новосибирцы, несмотря на заметно выросшие цены по сравнению с прошлым годом, не отказывают себе в удовольствии. Многие закупаются в несколько этапов, чтобы не платить потом еще дороже и не стоять гигантские очереди 31 декабря, а дома в силу вступает главное декабрьское правило: «не трогай, это на Новый год». В корзинах сибиряков — колбаса, яйца, картофель, горошек и кукуруза, крабовые палочки, майонез, мясо, икра, конфеты, мандарины, газировка и алкоголь. Минимальный «праздничный» набор обходится примерно в 2 тысячи рублей.

В больших количествах сейчас закупают именно мандарины — толкучка в отделе овощей и фруктов наблюдается даже по будням в рабочее время. Горожане стремятся выбрать самые свежие и сочные фрукты, выбивая себе место у весов.

Магазины мгновенно реагируют на спрос: прилавки под завязку забиты банками с кукурузой и зеленым горошком, повсюду блестят бутылки шампанского и мелькают красные ценники — скидка небольшая, но покупатели и тому рады.

В предновогодние дни крайне важно брать с собой список покупок, иначе есть вероятность потратить намного больше, чем планировалось, и нанести весомый ущерб семейному бюджету.

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