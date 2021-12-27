Умерла Ольга Егудина — известная экс-солистка НОВАТа. Фото: соцсети.

В Новосибирске умерла Ольга Егудина — экс-солистка театра оперы и балета, доцент кафедры сольного пения в Новосибирской консерватории им. М. И. Глинки. Об этом сообщили в пресс-службе НОВАТа. В театре Ольга Егудина работала с 1999 по 2019 годы.

— На сцене театра исполнила партии: Лаура, Марта («Иоланта» Чайковского), Ольга («Евгений Онегин» Чайковского), Мамка («Борис Годунов» Мусоргского), Третья дама («Волшебная флейта» Моцарта), Флора («Травиата» Верди) и другие. Она гастролировала по городам России и за горницей. Так, она выступила в Испании, Португалии, Южной Корее. Кроме того, Ольга Егудина стала лауреатом VIII международного фестиваля-конкурса русского романса в 2010 году, -говорится в сообщении пресс-службы театра.

Известно, что с 2006 года Ольга Егудина также вела класс сольного пения в Новосибирском музыкальном колледже имени А.Ф. Мурова. А с 2010 года она работала на кафедре сольного пения в Новосибирский консерватории имени М.И. Глинки.

Сибирячка родилась в известной театральной семье. Отец женщины — Валерий Григорьевич Егудин, ведущий солист Новосибирской оперы народный артист СССР, выдающийся тенор, профессор Новосибирской консерватории. Мама — Наталья Васильевна Егудина, солистка балета театра. Поэтому театр для Ольги Егудиной был вторым домом.

Известно, что Ольга Егудина умерла на 49-м году жизни 25 декабря. Как уточнили в пресс-службе НОВАТа, она ушла в самом расцвете сил.

Похоронят Ольгу Валерьевну 28 декабря. Прощание с экс-солисткой НОВАТа пройдет по адресу Кропоткина, 112 с 10 до 11 утра.

Редакция КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким Ольги Егудиной.

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