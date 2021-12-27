Жительницы Новосибирска показали свой новогодний маникюр

Шикарным ногтевым дизайном хвастаются многие салоны красоты Новосибирска. Фото: Instagram
Сибирячки похвастались в соцсетях новогодним дизайном ногтей. Чаще всего перед Новым годом 2022 в новосибирских салонах красоты девушкам рисуют тигровый принт или тигренка — символ наступающего года.
Также распространен «снежный» дизайн — пушистые блестки, создающие ощущение снежного покрывала на ногтях, а также снежинки, стразы, все белое и блестящее.
Еще один нестареющий тренд — рисунки еловых веточек, снеговиков и Деда Мороза. Такой дизайн сможет предложить только настоящий мастер художник. А вот для строгих леди в салонах предлагают однотонный синий или красный маникюр.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала, что с 20 декабря заработала система QR-кодов в салонах красоты и саунах.
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