Рэпер из Новосибирска Элджей выпустил совместный трек с группой «Пошлая Молли»

Также у музыкантов появился совместный мерч. Фото: sayonaraboy

Рэпер родом из Новосибирска Алексей Узенюк 24 декабря выложил на музыкальные площадки долгожданный трек «Чупа чупс» — коллаборацию с украинской группой «Пошлая Молли».

Трек появился еще восемь месяцев назад, однако музыканты решили довести его до совершенства и заставили фанатов подождать. В официальном клипе музыканты наложили трек на мультяшный черно-белый видеоряд в психоделическом стиле.

— Абсолютно без чувств прилип к полу, как чупа-чупс, — поет Элджей в припеве. Клип уже набрал 180 тысяч просмотров на YouTube.

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