Рэпер из Новосибирска Элджей выпустил совместный трек с группой «Пошлая Молли»

Также у музыкантов появился совместный мерч. Фото: sayonaraboy
Рэпер родом из Новосибирска Алексей Узенюк 24 декабря выложил на музыкальные площадки долгожданный трек «Чупа чупс» — коллаборацию с украинской группой «Пошлая Молли».
Трек появился еще восемь месяцев назад, однако музыканты решили довести его до совершенства и заставили фанатов подождать. В официальном клипе музыканты наложили трек на мультяшный черно-белый видеоряд в психоделическом стиле.
— Абсолютно без чувств прилип к полу, как чупа-чупс, — поет Элджей в припеве. Клип уже набрал 180 тысяч просмотров на YouTube.
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