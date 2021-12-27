Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 27 декабря 2021. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске на утро 27 декабря 2021 года: сложно проехать по улице Ватутина. Кроме того, затруднено движение по улицам Котовского и Станиславского. Об этом сообщает «2ГИС».

Пробки сковали улицы Троллейную, Титова, Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Сложно проехать по улицам Станционной, Широкой, площади Труда и площади Райсовета. Движение по улицам Новогодней, Блюхера, проспекту Карла Маркса и площади Лыщинского тоже затруднено.

На правом берегу города сложно проехать по улицам Большевистской, Восход, Никитина, Кирова. Кроме того, в пробке стоят водители на улице Бориса Богаткова.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро понедельника, 27 декабря, достиг 7 баллов.

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