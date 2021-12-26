В Новосибирской области мужчина обокрал свою возлюбленную

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирской области мужчина обокрал сожительницу. Инцидент произошел несколько дней назад.

— Мужчина украл у возлюбленной 100 тысяч рублей. Она сразу же написала заявление в полицию, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что недавно мошенники обокрали в Новосибирске 74-летнюю пенсионерку. Она отдала им 293 тысячи рублей.

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