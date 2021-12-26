В Новосибирской области мужчина обокрал свою возлюбленную

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирской области мужчина обокрал сожительницу. Инцидент произошел несколько дней назад.
— Мужчина украл у возлюбленной 100 тысяч рублей. Она сразу же написала заявление в полицию, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что недавно мошенники обокрали в Новосибирске 74-летнюю пенсионерку. Она отдала им 293 тысячи рублей.
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