Пенсионерка перевела больше 200 тысяч рублей.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Мошенники украли у новосибирской пенсионерки 293 тысячи рублей. Инцидент произошел в Октябрьском районе.
— Женщине 74 года. Ей позвонили мошенники и представились сотрудниками банка. Они сказали, что вернут деньги, которая сибирячка еще давно вкладывала в «МММ», — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
В итоге пенсионерка перевела на счет мошенников 293 тысячи рублей. Когда женщина поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию.
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