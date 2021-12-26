Пенсионерка перевела больше 200 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Мошенники украли у новосибирской пенсионерки 293 тысячи рублей. Инцидент произошел в Октябрьском районе.

— Женщине 74 года. Ей позвонили мошенники и представились сотрудниками банка. Они сказали, что вернут деньги, которая сибирячка еще давно вкладывала в «МММ», — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

В итоге пенсионерка перевела на счет мошенников 293 тысячи рублей. Когда женщина поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию.

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