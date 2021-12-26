«Пыталась выгнать, руки в кровь расцарапала»: сибирячка обвинили кондуктора троллейбуса в избиении

Кондуктор просила водителя остановить троллейбус, чтобы высадить пострадавшую. Фото: предоставила Елена

Сибирячка пожаловалась на грубость со стороны кондуктора в одном из троллейбусов Новосибирска. По словам женщины, она не смогла расплатиться единой транспортной картой за проезд, что очень не понравилось кондуктору, которая стала кричать на пострадавшую. А когда сибирячка попыталась заснять происходящее на видео, кондуктор начала выгонять ее из троллейбуса и хватать за руки.

— Кондуктор все время кричала, что карточка у меня неисправная, что заблокирована и вообще мне надо обращаться в банк. Хотя я знала, что это не так, а банки здесь вообще не причем. Я подала ей наличные деньги, но кондуктор стала со мной скандалить. Начала хамить, кричать, оскорблять меня и выгонять из троллейбуса, — рассказала КП-Новосибирск пассажирка Елена. — Потом кондкутор стала требовать водителя остановить транспорт и высадить меня. А когда я стала снимать все на видео, то она начала хватать меня за руки, бить в плечо терминалом для оплаты. Она мне руки в кровь разодрала!

Как выяснилось, произошел инцидент еще в конце ноября этого года. КП-Новосибирск направила запрос в мэрию города, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.