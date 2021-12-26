В Новосибирске на набережной вспыхнул павильон у колеса обозрения

Неизвестно сколько точно павильонов горит. Фото: кадр из видео

В Новосибирске, вечером, 26 декабря, на Михайловской набережной вспыхнул павильон у колеса обозрения. Его засняли на видео очевидцы, позже ролик с полыхающим строением попал в сеть.

На кадрах видео заметен сильный огонь и столб дыма, однако оценить масштаб произошедшего сложно. На видео также пока что не видно машин спецслужб, однако очевидцы сообщают, что пострадавших в результате случившегося нет.

Напомним, что в Заельцовском районе Новосибирска частично сгорел частный дом на улице 1-я Сухарная. Повреждены крыша и мебель, а также пристройки.

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