Новосибирец выиграл в шоу «Слабое звено» 204 тысячи рублей

Сибиряк вместе с дочерью едут в поезде домой. Фото: Семен Родыгин

Житель Новосибирска Семен Родыгин победил в шоу «Слабое звено» и выиграл 204 тысячи рублей.

— У меня это был самый большой выигрыш. До этого было 138 тысяч, около 80 и 63 тысячи рублей, — рассказал КП-Новосибирск Семен Родыгин.

Одержать победу среди интеллектуалов Семену помогли собственные знания. Сибиряк много читает, организовывает квизы, руководит новосибирским клубом интеллектуальных игр, а также с 1997 года играет в «Что? Где? Когда?». Кстати, еще двое из 8 участников — Руслан и Юрий — тоже были из Новосибирска.

— У нас 20-летний стаж участия в новосибирских интеллектуальных играх, поэтому я сразу понял, что соперничать нам придется именно друг с другом. В Новосибирске у нас между собой идет упорная борьба. Даже могу сказать, что Руслан по рейтингу меня превосходит. Но мы объединились с Юрием и исключили его из игры, — рассказывает Семен.

Мужчина собирается на выигрыш отправиться семьей в Узбекистан и пожить там около 6 месяцев.

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