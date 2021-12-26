В Новосибирске из-за сломанного дымохода загорелся частный дом

Автомобиль реанимации едва проехал по заснеженным дорогам. Фото: кадр из видео

Вечером в воскресенье, 26 декабря, в Октябрьском районе Новосибирска в одном из дачных домов произошел пожар.

Постройка находился вдоль, так называемого, «Теплого проезда», соединяющего два жилых массива — улицу Выборную и жилмассив Плющихинский. Возгорание произошло на чердаке из-за неисправного дымохода.

— В этот раз, к счастью, все закончилось хорошо. Никто из людей не пострадал. Но проблема в том, что у проезда находятся более полутора тысяч участков с различными хозпостройками, но его не чистят, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54». — Вот повезло, что буквально накануне эту дорогу почистили и техника смогла проехать.

По словам местных жителей, бывали случаи, когда больных приходилось везти в больницу на санках, потому что скорая помощь не могла пробраться к домам.

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