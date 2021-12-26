Новосибирский астрофотограф опубликовал фото «главных» комет последних двух лет

В следующий раз Neowise подлетит к Земле через 6 тысяч 800 лет. Фото: Алексей Поляков

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков опубликовал фото «главных» комет последних двух лет — Neowise (C/2020 F3 ) и Leonard (C/2021 A1). «Неовайс» на небосводе можно было увидеть в середине лета 2020 года. Открыли комету ученые в марте того же года, заметив ее в космический телескоп. С кометой «Леонард» произошла похожая история: ее открыли в январе 2021 года, а 12 декабря того же года ее можно было увидеть над Новосибирском.

— Neowise в следующий раз приблизиться к Земле только через 6 тысяч 800 лет. А вот с кометой Leonard придется попрощаться. После сближения с Солнцем, ее выбросит из солнечной системы навсегда, — рассказал КП-Новосибирск астрофотограф Алексей Поляков.

Leonard в первый и в последний раз подлетела настолько близко к Земле. В последний раз рядом с нашей планетой она пролетала около 80 тысяч лет назад.

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